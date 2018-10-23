    23 Ekim 2018, Salı

    SİVASSPOR

    Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Sivassporda Kayserispor maçı hazırlıkları
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , 'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak ligin üst sıralarına yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Tuna, geride kalan maçıyla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını belirtti.

    Kırmızı-beyazlı ekibin pozisyon üretme, oyunda etkin olma ve topa sahip olma gibi iyi yönlerini sahaya yansıtmak istediklerini aktaran Tuna, "Oyun verimliliği yüksek ve üretken bir takımız. Bunu da maçıyla umarım tekrar gerçekleştirebiliriz. Tabii ki zor bir deplasman, Kayserispor disiplinli oynayan, güçlü bir takım." diye konuştu.

    Ligin geride kalan bölümünde istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

    "Tabii ki 9 maçta 10 puanlık bir durum var, bu bizi çok memnun eden bir sonuç değil. Oynadığımız oyun, yaptığımız işler, gösterdiğimiz performans sonucunda aldığımız puanlar, birazcık bizim hak ettiğimizin altında kaldı. Çok yoğun bir mücadele vermeyi, iyi oyun oynamayı, keyif almayı ve ligde üst sıralarda olmayı istiyoruz. Kayserispor karşılaşması ve sonrasındaki süreçte kupa maçı olacak. Ligin bitimine kadar maçıyla zor bir periyoda gireceğiz. Ligin dörtte biri tamamlandı. Üretkenliğimizin verdiği sonuçları alamadık ama gol yeme oranı, defansif anlamda yerine getirmemiz gereken bazı şeyler vardı, bunlarla ilgili çalışmalarımız da iyi gidiyor."

    - Antrenman

    , Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından idman gruplar halinde devam etti. Ligde fazla forma şansı bulamayan futbolculardan oluşan grup, yarı sahada çift kale maç yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı devam ettirdi.

    Sakatlığı nedeniyle idmana katılmazken, Mert Hakan Yandaş ve Douglas, salonda güçlendirme antrenmanı yaptı. Delvin N'Dinga ise bir süre takımla çalıştıktan sonra idmanı fizyoterapist eşliğinde tamamladı.

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