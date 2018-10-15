Sivassporda Fenerbahçe mesaisi tam gaz sürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmanın ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.