    15 Ekim 2018, Pazartesi

    SİVASSPOR

    Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi tam gaz sürdü

    Sivassporda Fenerbahçe mesaisi tam gaz sürdü
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Demir Grup , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmanın ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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