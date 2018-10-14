    14 Ekim 2018, Pazar

    SİVASSPOR

    Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Sivassporda Fenerbahçe maçı hazırlıkları
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Demir Grup , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde minyatür kaleye gol atma çalışması yaptı.

    Antrenmana ameliyat olan katılmazken, sakatlığı bulunan Delvin N'Dinga ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı salonda çalıştı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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