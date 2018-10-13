13 Ekim 2018, Cumartesi
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Sivassporlu Kone ameliyat edildi
Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, İstanbul'da sağ elmacık kemiğinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe alan ve sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen golcü futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi.
Kone'nin kırık kemikleri 2 saat süren ameliyatta düzeltildi.
Kone, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra koruyucu maske eşliğinde antrenmanlara başlayabilecek.
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