    13 Ekim 2018, Cumartesi

    SİVASSPOR

    Sivassporlu Kone ameliyat edildi

    Sivassporlu Kone ameliyat edildi
    SİVASSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu , 'da sağ elmacık kemiğinden ameliyat edildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geçen hafta deplasmanda Evkur ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe alan ve sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen golcü futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi.

    Kone'nin kırık kemikleri 2 saat süren ameliyatta düzeltildi.

    Kone, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra koruyucu maske eşliğinde antrenmanlara başlayabilecek.


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