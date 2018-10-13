    13 Ekim 2018, Cumartesi

    SİVASSPOR

    Tamer Tuna: "Aatif'ın Sivasspor'a katkısı olacaktır"

    Tamer Tuna: Aatifın Sivasspora katkısı olacaktır
    SİVASSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    , 'de kalan 'yu devre arasında edebileceklerini ifade etti.

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programında açıklamalarda bulundu. Tamer Tuna, Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün sorularını yanıtladı.

    Tuna, 'de bırakılan 'nun iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, Sivasspor'a gelmek istemesi durumunda devre arasında edebileceklerini ve takıma katkısı olacağını söyledi.

    "VAR ACIMASIZCA ELEŞTİRİLİYOR"
    Tamer Tuna, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili olarak "VAR'ın doğru karar verme oranı daha fazla. Bazen acımasızca eleştiriliyor. Bazı sorunları olabilir ama zamanla çözülecektir. İlerledikçe daha da faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

    "ARDA'NIN BÖYLE OLAYLARLA ANILMASI BENİ ÜZÜYOR"
    Futbolcu ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan olay hakkında da konuşan Tamer Tuna, "Arda'nın böyle olaylarla anılması beni üzüyor, herkese de zarar veriyor. Arda önemli bir futbolcu. Gençlere örnek olan bir oyuncu. Barcelona'da, 'de oynamış, ülke olarak sevilen, gurur duyular bir oyuncu. Ben kendisini yakinen tanımam ama severim. Yaşanan olayları net olarak bilmiyorum ama kendisi yayından önce bir açıklamada bulunmuş sanırım" diye konuştu.

    Tecrübeli teknik adam, yabancı oyuncu sınırı konusuna koşulların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, böyle devam etmesi durumda sıkıntılar doğurabileceğini ifade etti.

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