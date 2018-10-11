11 Ekim 2018, Perşembe
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Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Robinho basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçının çok zor olacağını söyledi. İyi savunma yapmaları gerektiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Morallerimiz yerinde, iyi motive olduk. Sonuç olarak biz galibiyetle, üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
"Mental olarak çok güçlüyüm"
Son haftalarda artan performansının sorulması üzerine Robinho, "Bunun bir sırrı yok. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyorum. Mental olarak da çok güçlüyüm. Zaten her şeyde mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursanız antrenmanda da o kadar verimli olursunuz. Performansıma buna borçluyum. Kafa olarak mental olarak Fenerbahçe maçına hazır olmam gerekiyor. Aslında ilk işim takıma yardım etmektir. Bu amaç içerisinde gol atmakta vardı ama ilk hedefim kazanmak ve takıma yardım etmek" ifadelerini kullandı.
"Başarılı olduğunuz zaman milli takımla adınız geçiyor"
Adının tekrar Brezilya Milli Takımı'yla anılmasına Sambacı, "Benim ilk hedefim Sivasspor'da mental olarak takıma yardım etmek, her şeyimi vermek, kazanmak tabi başardığınız zaman, gol attığınız zaman adınız bir yerde geçiyor sizden söz ediyorlar. Milli takım benden söz etmiş olabilir bunu da başarıya bağlıyorum" cevabını verdi.
Robinho: "Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Morallerimiz yerinde, iyi motive olduk. Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenman sona erdi. Sakatlıkları devam eden Aoruna Kone, Serhiy Rybalka, Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga antrenmana katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Robinho basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçının çok zor olacağını söyledi. İyi savunma yapmaları gerektiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Morallerimiz yerinde, iyi motive olduk. Sonuç olarak biz galibiyetle, üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
"Mental olarak çok güçlüyüm"
Son haftalarda artan performansının sorulması üzerine Robinho, "Bunun bir sırrı yok. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyorum. Mental olarak da çok güçlüyüm. Zaten her şeyde mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursanız antrenmanda da o kadar verimli olursunuz. Performansıma buna borçluyum. Kafa olarak mental olarak Fenerbahçe maçına hazır olmam gerekiyor. Aslında ilk işim takıma yardım etmektir. Bu amaç içerisinde gol atmakta vardı ama ilk hedefim kazanmak ve takıma yardım etmek" ifadelerini kullandı.
"Başarılı olduğunuz zaman milli takımla adınız geçiyor"
Adının tekrar Brezilya Milli Takımı'yla anılmasına Sambacı, "Benim ilk hedefim Sivasspor'da mental olarak takıma yardım etmek, her şeyimi vermek, kazanmak tabi başardığınız zaman, gol attığınız zaman adınız bir yerde geçiyor sizden söz ediyorlar. Milli takım benden söz etmiş olabilir bunu da başarıya bağlıyorum" cevabını verdi.
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