    10 Ekim 2018, Çarşamba

    SİVASSPOR

    Sivasspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

    Sivassporda gözler F.Bahçe maçına çevrildi
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    takımlarından Demir Grup Teknik Direktörü , " maçından tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz. 'de bir gerçek var, bu takımların hem kadro yapıları hem de isimleri her zaman ön planda. Sivasspor olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanacağız." dedi.

    Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geçen 8 haftada büyük tecrübeler yaşadıklarını söyledi.

    A Milli Takım'ın maçı nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Tuna, maçına kadar takımının yaşadığı zaafları gidermek istediklerini ifade etti.

    Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Tuna, "Son maçtaki oyunları, dinamik yapısının güçlü yanlarını ortaya koyacaklarını gösteriyor. Fenerbahçe maçından tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz. 'de bir gerçek var, bu takımların hem kadro yapıları hem de isimleri her zaman ön planda. olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanacağız." diye konuştu.

    - "Ligin en iyi maçlarından birini oynayacağız"

    Kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi oynadığını ve lige değer kattığını dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

    "Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da futbol anlayışı olarak o maçta da sezonun ve ligin en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele tabii ki her zaman sonuç, sonucu aldığınızda oynadığınız oyunun değeri oluyor. Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe bu arayı iyi değerlendirip durumu artıya çevirmek isteyecektir. Çünkü puan olarak bizim gerimizde. İçeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu Fenerbahçe maçında da değerlendirmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde mücadele edip sonucu alacak bir takımı sahada göreceğimizden eminim."

    Teknik direktör , dünyaca ünlü futbolcuları Robinho'nun adının Brezilya Milli Takımı ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise Robinho'nun yıldız bir oyuncu olduğunu, bu durumun kendilerini gururlandıracağını vurguladı.

    - Antrenman

    Demir Grup Sivasspor, 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman taktik çalışma ile devam etti.

    Sakatlıkları bulunan , Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

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