    07 Ekim 2018, Pazar

    SİVASSPOR

    Tamer Tuna: "Art arda yediğimiz goller bizi etkiledi"

    Art arda yediğimiz goller bizi etkiledi
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Evkur Yeni Malatyaspor ’in 8. haftasında sahasında konuk ettiği ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Çok güzel bir maç olduğunu aktaran Sivasspor Teknik Direktörü ise, " heyecanı, zevki, Malatyaspor'un biz 10 kişi kaldıktan sonraki coşkusu, mücadele gücümüz, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha buluşumuz olumlu gördüğüm faktörlerdi. 10 kişi kaldıktan sonra 2 farklı öne geçmek ve oyunda devamlılığı sağlamak önemliydi ama maalesef 2 tane art arda yediğimiz goller bizi etkiledi. Ne olursa olsun kazanmak istemiştik burada bu olmadı ama futbolun heyecanı ve keyfi, Sivassporun lige kattığı renk ve olumlu futbol adına kendi takımımı tebrik ediyorum. Bugün tek zevk almadığım şey kazanabilecekken buradan berabere dönmemiz" diye konuştu.
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