07 Ekim 2018, Pazar
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Tamer Tuna: "Art arda yediğimiz goller bizi etkiledi"
Giriş Tarihi: 07.10.2018
Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çok güzel bir maç olduğunu aktaran Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, "Futbolun heyecanı, zevki, Malatyaspor'un biz 10 kişi kaldıktan sonraki coşkusu, mücadele gücümüz, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha buluşumuz olumlu gördüğüm faktörlerdi. 10 kişi kaldıktan sonra 2 farklı öne geçmek ve oyunda devamlılığı sağlamak önemliydi ama maalesef 2 tane art arda yediğimiz goller bizi etkiledi. Ne olursa olsun kazanmak istemiştik burada bu olmadı ama futbolun heyecanı ve keyfi, Sivassporun lige kattığı renk ve olumlu futbol adına kendi takımımı tebrik ediyorum. Bugün tek zevk almadığım şey kazanabilecekken buradan berabere dönmemiz" diye konuştu.
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