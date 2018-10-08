    08 Ekim 2018, Pazartesi

    SİVASSPOR

    Sivasspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

    Sivassporun deplasmanda yüzü gülmüyor
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 08.10.2018

    takımlarından Demir Grup , ligde dış sahada çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

    Ligin 8. haftasında deplasmanda dün Evkur ile 4-4 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

    Ligde deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında 'u 2-0 yenen Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 dış saha maçından 3 mağlubiyet, 3 beraberlikle ayrıldı.

    Deplasmanda geçen sezonun 32. haftasında ile 1-1 berabere kalan , 34. haftada 'a 5-1 yenildi.

    Bu sezon da dış sahada istediği sonuçları alamayan Sivas ekibi, son 4 deplasman maçında Trabzonspor'a 3-1, 'a 2-1 yenildi, Akhisarspor (1-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (4-4) ile berabere kaldı.

    Ligde son 6 deplasman maçında 3 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gole engel olamadı, rakip fileleri ise 9 kez havalandırdı.



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