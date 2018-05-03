Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta? Başakşehir Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa kupalarına katılmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta oynanacak? detaylar haberimizde..

Başakşehir-Sivasspor maçı ile ligde 32. haftanın açılışı yapılıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Başakşehir, kendi evinde oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılarak lider durumdaki Galatasaray'ın Akhisar'da puan kaybetmesini bekleyecek. Son iki maçını kazanan ve bu sezon iyi bir performans sergileyen Sivasspor ise kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 4 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Başakşehir-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Sivas'ta Yiğidolar kazandı

Ligin ilk yarısında Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Sivasspor 1-0 kazandı. Maçta galibiyeti getiren golü 17. dakikada Arouna Kone attı. Maçın 90. dakikasında ise Kone ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Başakşehir şampiyonluğu istiyor

Abdullah Avcı'nın öğrencileri geride kalan 31 haftada 65 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Boz Baykuşlar bu hafta kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Diğer yandan Sivasspor ise 47 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor.