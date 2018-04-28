Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hatasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Süper Lig'den kalma şansını iyice azalttı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golü 19. dakikada Hakan Aslan kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 47'ye yükseltirken, G.Birliği 30 puanda kaldı.

İLK 11'LER:

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Mattias, John Boye, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Robinho, Saivet, Emre, Kone

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Issah, Claro, Palitsevich, Pogba, Alper, Sessegnon, Diallo, Khalili, Jailton, Manu

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Sivasspor 18. dakikada golü buldu. Saivet'in ceza alanı sağ çaprazından arka direğe ortasında kale alanındaki Hakan Arslan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından plase vuruşunda kaleci Hoph, meşin yuvarlağı kontrol etti.



37. dakikada Sessegnon, topu savunmanın arkasına sarkan İlker Karakaş'a göndermek istedi. Kalesini terk ederek meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Şaşal Vural, tehlikeyi büyümeden önledi.



45. dakikada rakiplerini çalımlayarak soldan ceza alanına giren Manu'nun yakın mesafeden çapraz pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.