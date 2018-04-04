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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    SİVAS SPOR

    Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürdü

    Sivassporda Konyaspor hazırlıkları sürdü
    SİVAS SPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    Basına ve taraftara kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, yardımcıları Recep Çetin, Özcan Bizati, Zlatko Yankov, Selçuk Erdoğan, Yunus Kaya ve Yılmaz Bal'ın da hazır bulunduğu antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışmaların yer aldığı uygulamalar ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 13.00'te U21 takımı ile yapacağı antrenman maçı ile devam edecek.

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