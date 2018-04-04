Sivassporda Konyaspor maçı hazırlıkları

04 Nisan 2018, Çarşamba
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Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışmaların da yer aldığı idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Basına ve taraftara kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın 21 yaş altı takımıyla yapacağı antrenman maçıyla devam edecek.
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