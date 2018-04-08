Konyaspor evinde gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Süper Lig 28. hafta maçında Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı.

Fırat Aydınus'un düdük çaldığı ve bein SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nejc Skubic, 59. dakikada Mehdi Bourabia, 69. ve 75. dakikalarda Samuel Eto'o ve 87. dakikada Volkan Şen kaydetti.

Karşılaşmanın 66. dakikasında topa ceza sahasının hemen önünde elle müdahalede bulunan Sivasspor file bekçisi Tolgahan Acar kırmızı kartla Fırat Aydınus tarafından oyun dışına gönderildi.

Konyaspor, 5-0'lık bu farklı galibiyetin ardından 28 puana ulaşarak 14. sıraya yükselirken, ligin 6. sırasındaki Sivasspor 41 puanda kaldı.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında, 15 Nisan Pazar günü Antalyaspor deplasmanına konuk olacak; Demir Grup Sivasspor ise 14 Nisan Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.