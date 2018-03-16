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Demir Grup Sivasspor, Bursaspor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman bir saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 5'e 2 pas oyunu ile sona erdi.
Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
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