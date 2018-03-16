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    16 Mart 2018, Cuma

    SİVAS SPOR

    Demir Grup Sivasspor, Bursaspor maçına hazır

    Demir Grup Sivasspor, Bursaspor maçına hazır
    SİVAS SPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

    Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman bir saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 5'e 2 pas oyunu ile sona erdi.

    Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

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