"Kadınlarımızı incitmeyelim"

Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba:"Bizim kadınlarımız elleri öpülesi kadınlardır"

SİVAS SPOR HABERLERİ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İslam ve Kadın' konulu panele katılan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bizim kadınlarımız elleri öpülesi kadınlardır. Çok cefakarlardır, yiğitlerdir. Lütfen onları incitmeyelim" dedi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa As Başkan Faruk Taşseten, futbolcular, teknik heyet ve dernek üyeleri katıldı. Panelde konuşan Teknik Direktör Samet Aybaba, çocukluk döneminde annesi ile yaşadığı anılarını paylaşarak, "Annem inanılmaz derecede sevgiyle, mutlulukla, işimizin bilincine nasıl sahip olacağımızı anlatarak, bazen bizi sabah okula götürerek, bazen ateşlendiğimizde başımızda durarak bizleri büyüttü. Annemin şimdi gözleri ağrıyor, her gün benim de gözüm ağrıyor annemin gözü ağrıyor diye" dedi.Ablasının kendisini spora yönlendirdiğini kaydeden Aybaba, "Ablamın peşinden gittim. O da bana hayatta ne olacağını ne olmayacağını, nasıl dik durmam gerektiğini anlatmaya başlamıştı o zamanlar. Sonra büyüdük İskenderunspor'dan Beşiktaş'a transfer olduk. 1 sene sonra evlendim. Onunla; paylaşmayı, mutluluğu, sevgiyi ve size verdiği evlatlarla hayatı yaşamayı öğreniyorsunuz. Sonra size verdiği evlatlar büyüyor; kızım 'babam' dediğinde içim sızlıyor. Ona sarıldığımda dünyada başka bir şey istemem. İnanılmaz derecede bir birimize bağlıyızdır. Çok da yetenekli ve başarılıdır. Tabi ki oğlum ve ondan olan torunlarım var. Bizim ailede ki kadınlar ve çocuklar bunlar. Anadolu'da milyonlarca örneği olan küçük bir ailenin ferdiyim ben. Bizim çok yiğit, vatansever, evlatlarının üzerine titreyen analarımız var. Bizi her zaman destekleyen kardeşlerimiz var. Bizim evlatlarımızı, torunlarımızı iyi anlamamız lazım" şeklinde konuştu.Şiddet kelimesini kullanmak istemediğini kaydeden Aybaba, "Bu kelime o kadar incitici kelime ki; biz dönüp yan bile bakmadık kadınlarımıza. Çünkü ben babamın oğluydum. Benim babam ne bir kere beni incitti ne de 1960'lı yıllardaki Osmaniye'de anneme kötü bir şey söyledi. Bizim kadınlarımız elleri öpülesi kadınlardır. Çok cefakarlardır, yiğitlerdir. Lütfen onları incitmeyelim" diye konuştu.Konuşmanın ardından teknik heyet ve futbolcular günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.