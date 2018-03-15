"Hayalimiz var"

Bursa’dan zaferle dönmek istediklerini söyleyen Aybaba, “Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz” dedi

Avrupa yarışı içindeki Sivas, deplasmandaki Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. İdman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı bulunan orta saha Mert Hakan Yandaş idmana katılmadı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Aybaba, Bursa'da zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı.

YİĞİDO HAZIR KITA

Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Bir kaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur" diye konuştu

BASAMAKLARI TEK TEK ÇIKACAĞIZ

Avrupa mücadelesinin çok çetin geçtiğini belirten Samet Aybaba, bu hedef için maçlara tek tek odaklandıklarının altını çizdi. Aybaba, "Bakacağız, önümüzdeki maçlar neyi gösterir. Ama biz hep tek tek bakalım istiyoruz. Önümüzde en zor ve ilk maç Bursaspor. Şimdi ona odaklandık" değerlendirmesini yaptı.