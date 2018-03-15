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    16 Mart 2018, Cuma

    SİVAS SPOR

    "Hayalimiz var"

    Hayalimiz var
    SİVAS SPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Bursa’dan zaferle dönmek istediklerini söyleyen Aybaba, “Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz” dedi

    Avrupa yarışı içindeki Sivas, deplasmandaki maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. İdman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı bulunan orta saha Mert Hakan Yandaş idmana katılmadı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Aybaba, Bursa'da zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı.

    YİĞİDO HAZIR KITA

    Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Bir kaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur" diye konuştu

    BASAMAKLARI TEK TEK ÇIKACAĞIZ

    Avrupa mücadelesinin çok çetin geçtiğini belirten , bu hedef için maçlara tek tek odaklandıklarının altını çizdi. Aybaba, "Bakacağız, önümüzdeki maçlar neyi gösterir. Ama biz hep tek tek bakalım istiyoruz. Önümüzde en zor ve ilk maç Bursaspor. Şimdi ona odaklandık" değerlendirmesini yaptı.

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