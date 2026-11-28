Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Bjelica, ilk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu ancak aynı oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Ligde direkt rakiplerimizden bir tanesine karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik." dedi.

Bjelica, Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli, çok kıymetli bir galibiyeti aldığımızı söyleyebiliriz. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu 90 dakikanın sonrasında. İlk 45 dakikaya baktığımızda çok daha iyi bir oyun, çok daha iyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda tam olarak istediklerimizi yapamadık. Bu galibiyet eminim bize yapmış olduğumuz işimizde mutlaka sakinlik kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bjelica, ilk yarıdaki performanslarını sonraki karşılaşmalarda 90 dakikaya yayabilmeleri gerektiğini vurgulayarak "Bir takım 3-0 kazanıyorken maçın sonunda maçı kaybettiğini defalarca duydum, gördüm. İyi ki bugün öyle bir şey olmadı. Çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü direkt olarak rakiplerimizden bir tanesine karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.