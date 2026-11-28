Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda maç planını uygulayamadıklarını belirten Alman çalıştırıcı, karşılaşmayı kaybetmelerinde ilk 45 dakikada yaşananların belirleyici olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck, "Maçı tamamen ilk yarıda olanlar yüzünden kaybettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Storck, Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un ilk yarıdaki oyunuyla maçı hak ettiğini belirterek "Maçı tamamen ilk yarıda olanlar yüzünden kaybettiğimizi söyleyebilirim. Maç planımız vardı onu ilk yarı neredeyse hiç uygulayamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Yarışmacı bir takım gibi değildik." ifadelerini kullandı.

Devre arasında oyunculara durumu tamamen değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Storck, şunları söyledi:

"Neredeyse farklı bir takım ikinci yarı sahaya çıktı. Bu tür maçlarda yenildiğiniz zaman yapmanız gereken ders çıkarmaktır. Genç oyuncularla oynadık ama bunu kesinlikle bahane olarak sunmuyorum. Genç oyuncularımız hata yapabilir ama bugün tecrübeli oyuncularımız da hatalar yaptı. İkinci yarı oynadığımız oyunu bundan sonraki maçlarda oynayabilirsek iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum."