Türk futbol tarihinde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup ederken, Galatasaray ise Stuttgart'ı 2-0 ile geçti. Devler Ligi'ndeki iki temsilcimiz de haftayı galibiyetle kapatırken, tarihte bir ilki de başardı. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken Devler Ligi tarihinde bir ilk yaşandı...
Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrılırken, lig aşamasında ilk galibiyetini elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Kanarya, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.
18 YIL 7 AY SONRA BİR İLK
Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi arenasında ilk kez de 'lig aşaması'nda yer alırken, ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı elde etmişti.
Kanarya, Devler Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederken, rövanşta aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası veda etmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamladı.
G.SARAY'DAN TARİHİ ZAFER
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonunda sezona Portekiz temsilcisi Sporting (3-1) ve İspanya temsilcisi Barcelona (4-1) yenilgileriyle giren Galatasaray, üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i (4-2) yendikten sonra Alman temsilicisi Stuttgart'ı da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.
Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Stuttgart ise ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.
ALMANLAR ÖNÜNDEKİ 13 YILLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Galatasaray, elde ettiği galibiyetle Devler Ligi'nde Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisine (6 mağlubiyet, 1 beraberlik) son verdi.
Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, bu kulvarda 13 yıl sonra bir Alman takımını mağlup etmeyi başardı.
İÇ SAHADA ALMAN TAKIMLARINA KARŞI BİR İLK
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarını iç sahada konuk ettiği 8'inci maçta ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, daha önceki 7 iç saha karşılaşmasında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
34 YIL SONRA BİR ALMANYA TEMSİLCİSİNİ EVİNDE YENDİ
Galatasaray, tüm Avrupa kupaları genelinde 34 yıl aradan sonra Alman takımlarına karşı evinde ilk galibiyetini elde etti. Sahasında Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992'de UEFA Kupası'nda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, takip eden 9 iç saha maçında kazanamamıştı.
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir Alman takımını gol yemeden mağlup etti.
F.BAHÇE VE G.SARAY DEVLER LİGİ'NDE BİR İLK
Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk takımı (Fenerbahçe ve Galatasaray) aynı haftada galibiyet aldı.