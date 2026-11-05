Türk futbol tarihinde bir ilk! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup ederken, Galatasaray ise Stuttgart'ı 2-0 ile geçti. Devler Ligi'ndeki iki temsilcimiz de haftayı galibiyetle kapatırken, tarihte bir ilki de başardı. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)