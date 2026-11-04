UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Red Bull Arena'daki karşılaşma saat 23.00'te tabii Spor'dan yayınlanacak. İşte Leipzig-Manchester City maçı canlı izleme ekranı ve tüm detaylar...

Leipzig-Manchester City maçı canlı skor ekranı!

Leipzig-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında RB Leipzig, Manchester City'yi konuk edecek. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler, "Leipzig-Manchester City maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi mücadelesi tabii Spor'da yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri...

LEIPZIG-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

RB Leipzig-Manchester City karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gerçekleşecek mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Manchester City maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyen futbolseverler, tabii'nin resmî internet sitesi ve uygulaması üzerinden yayın bilgilerine ulaşabilir.

MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CITY'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç maçta 6 puan topladı. Porto karşısında 2-0 kazanan İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle döndü. AEK karşısında ise 5-1'lik galibiyet elde etti.

City, Leipzig deplasmanında kazanarak puanını 9'a yükseltmeyi ve lig aşamasında üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. İngiliz temsilcisi, Avrupa'da yeniden galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkacak.

RB LEIPZIG'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

RB Leipzig, ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Alman ekibi, Como deplasmanında 4-1 kaybettikten sonra PSV Eindhoven'ı 1-0 mağlup etti. Real Madrid karşısında ise sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Leipzig, kendi sahasında oynayacağı Manchester City maçında puan kaybı yaşamak istemiyor. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

LEIPZIG-MANCHESTER CITY MAÇI ÖNCESİ TARİHİ REKABET

RB Leipzig ile Manchester City, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. İki takımın Kasım 2023'te oynadığı mücadelede Manchester City, ilk yarıda iki gol geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu kez Almanya'da oynanacak karşılaşmada Leipzig, kendi sahasında rövanşı almak isterken Manchester City deplasmanda üç puan arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi, iki takımın lig aşamasındaki hedefleri açısından kritik önem taşıyor.

Champions League im Wohnzimmer. Mehr Motivation braucht's nicht. 🌟 #UCL #RBLMCI https://t.co/Jwz8X9L4nF — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 4, 2026