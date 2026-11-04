Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesinde beklenen kadrolar, takımlardaki eksikler ve karşılaşmanın yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta karşılaşmasında Liverpool'u konuk edecek. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe-Liverpool muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta henüz galibiyet elde edemedi. Roma ile berabere kalan, Aston Villa karşısında farklı mağlubiyet yaşayan ve Slavia Prag deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. İngiliz temsilcisi ise ilk üç haftada aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Atletico Madrid, LASK ve Villarreal engellerini aşan Liverpool, 9 puanla İstanbul'a geliyor. Kritik mücadele öncesinde teknik heyetlerin ilk 11 tercihleri merakla bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.



Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.

FENERBAHÇE'DE AKE VE ASENSIO OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio'nun kadroda yer alması beklenmiyor. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Kojo Oppong'un durumu ise yakından takip ediliyor.

Oppong'un forma giyip giyemeyeceği, Fenerbahçe'nin savunma kurgusu açısından önem taşıyor. Genç futbolcunun oynayamaması durumunda teknik heyetin savunmada alternatif bir isme yönelmesi gündeme gelebilir.

LIVERPOOL'DA KİMLER EKSİK?

Liverpool'da Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Ryan Gravenberch'in forma giymesi beklenmiyor.

İngiliz ekibinin teknik heyeti, sakat oyuncuların yokluğunda kadro tercihini yeniden şekillendirecek. Liverpool'un hücum hattında ise Florian Wirtz, Alexander Isak ve diğer hücum oyuncularının performansı maçın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Fransız futbol hakemi Clément Turpin olacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE VE LIVERPOOL KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk üç maçını geride bırakan Fenerbahçe, 2 puanla mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Slavia Prag karşısında ise iki farklı üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Liverpool, ilk üç karşılaşmasını kazanarak 9 puana ulaştı. İngiliz ekibi sırasıyla Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe, taraftarı önünde Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor.