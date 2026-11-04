UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları sürüyor. Porto, sahasında Napoli'yi ağırlayacak. İlk üç maçında puan alamayan Portekiz ekibi, İtalyan temsilcisi karşısında çıkış arıyor. Porto-Napoli maçı saat 23.00'te başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından yayınlanacak.

Porto-Napoli maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Portekiz'in Porto kentindeki Estadio do Dragao'da oynanacak karşılaşma, iki takımın Avrupa'daki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Porto, ilk üç maçında yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde kazanmayı amaçlıyor. Peki, Porto-Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Porto-Napoli maçı nasıl izlenir? Porto-Napoli maçına dair tüm detaylar haberimizde...

PORTO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak.

PORTO-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

PORTO-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTO AVRUPA'DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. Portekiz temsilcisi, ilk hafta Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. İkinci haftada Real Betis deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Porto, üçüncü haftada ise PSV Eindhoven'a sahasında 1-0 kaybetti.

Üç karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrılan Porto, puan tablosunda henüz sıfır puanda bulunuyor. Francesco Farioli'nin öğrencileri, Napoli karşısında alacağı sonuçla Avrupa'daki kötü serisini sonlandırmak istiyor.

Porto'nun yerel ligdeki performansı ise Avrupa'daki tablonun tam tersini gösteriyor. Hafta sonunda Estoril'i 4-0 mağlup eden ekip, Portekiz Ligi'nde üst üste 10 galibiyet alarak zirvede yer aldı. Savunmada da başarılı bir görüntü sergileyen Porto, ligde şu ana kadar yalnızca dört gol yedi.

NAPOLI'NİN HEDEFİ DEPLASMANDA KAZANMAK

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta bir galibiyet elde etti. İtalyan ekibi, Arsenal karşısında 1-0, Villarreal deplasmanında ise 3-1 mağlup oldu. Bodø/Glimt karşısında sahasında 4-3 kazanan Napoli, ilk puanlarını bu mücadelede hanesine yazdırdı.

Napoli'nin en önemli sorunlarından biri ise deplasman performansı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki son yedi dış saha karşılaşmasında galibiyet alamadı. Altı mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Napoli, Porto deplasmanında bu seriyi bitirmek için mücadele edecek.

PORTO İLE NAPOLI DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım Avrupa kupalarında daha önce farklı dönemlerde karşı karşıya geldi. UEFA verilerine göre Porto ile Napoli'nin Avrupa'daki önceki eşleşmelerinde iki ekip de tur atlamayı başardı. 1974-1975 sezonundaki UEFA Kupası eşleşmesini Napoli kazanırken, 2013-2014 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda gülen taraf Porto oldu.

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