Como'dan Lens ağlarına tam 9 gol! Şampiyonlar Ligi'nde rekora ortak oldular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, Lens'i 9-1 mağlup etti. İtalyan ekibi, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın bir maçta attığı en fazla gol rekorunu egale etti.