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Liverpool'da Alexander Isak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Alexander Isak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Liverpool'da Alexander Isak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Alexander Isak, maçın ardından konuştu.

Liverpool'un 2. golünü kaydeden İsveçli oyuncu, "İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak hiç kolay değil. 2 kez öne geçtiğimiz maçta kaybetmemiz asla kabul edilemez. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin stadındaki atmosfer gerçekten iyiydi. Seyirciyi susturmanın tek yolu gol atmaktı. Golü de attık ama bu kadar çabuk gol yememiz çok üzücü. 2-1'den sonra maçı bitirmeliydik." ifadelerini kullandı.

#UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Alexander Isak #Liverpool
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