Arsenal deplasmanda Slavia Prag'ı geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Fortuna Arena'da oynanan maçta Arsenal, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Noni Madueke ve 38. dakikada Viktor Gyökeres kaydederken Slavia'nın tek golü 90. dakikada Wiktor Novak'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 10'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Slavia Prag ise 1 puanla 34. sırada bulunuyor.