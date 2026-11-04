Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arsenal deplasmanda Slavia Prag'ı geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Arsenal deplasmanda Slavia Prag'ı geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Fortuna Arena'da oynanan maçta Arsenal, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Noni Madueke ve 38. dakikada Viktor Gyökeres kaydederken Slavia'nın tek golü 90. dakikada Wiktor Novak'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 10'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Slavia Prag ise 1 puanla 34. sırada bulunuyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Como'dan Lens ağlarına tam 9 gol!
Sonraki Haber
Como'dan Lens ağlarına tam 9 gol!