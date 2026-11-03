UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Roma, lig aşamasının önemli maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Manchester United-Roma maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere'deki buluşma öncesi yayın bilgileri, form durumu ve eksikler öne çıkıyor.

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Manchester United ve Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Michael Carrick yönetimindeki İngiliz ekibi, lig aşamasında üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından taraftarının desteğiyle çıkış arayacak. Gian Piero Gasperini'nin çalıştırdığı Roma ise deplasmanda kazanarak puanını yükseltmek istiyor. Peki, Manchester United-Roma maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Manchester United-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United-Roma maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının 4. haftasına sahne olacak karşılaşma, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United ile Roma arasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İngiltere'de yerel saatle 20.00'de ilk düdüğün çalacağı müsabaka, Şampiyonlar Ligi'nin salı akşamı programında yer alıyor.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Manchester United-Roma maçı, Türkiye'de tabii Spor 4 üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla mücadeleyi takip edebilecek.

TABİİ SPOR CANLI İZLEME EKRANI

MANCHESTER UNITED VE ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayarak 3 puan topladı. İngiliz ekibi, Sabah'ı 4-0 yenerken Atletico Madrid'e 2-0 ve Como'ya 4-1 kaybetti.

Roma ise ilk üç maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 4 puana ulaştı. İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Real Madrid'e 4-3 yenildi ve Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI ÖNCESİ KADRODA SON GELİŞMELER

Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick, sakatlığının ardından antrenmanlara katılan Patrick Dorgu'nun karşılaşmada görev alamayacağını duyurdu. İngiliz ekibinde Leny Yoro'nun Avrupa kupalarındaki cezası sona ererken Luke Shaw ve Marcus Rashford'un sağlık durumları da maç öncesindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.

Roma cephesinde ise Gian Piero Gasperini, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini ve Manu Kone'nin yokluğunun takımın oyuncu seçeneklerini daralttığını ifade etti. İtalyan teknik adam, özellikle orta sahadaki eksikler nedeniyle farklı çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

A #UCL night at Old Trafford awaits 🏟️✨ https://t.co/fDqV54kujl — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2026

🟨 MATCHDAY 🟥 ⏰ 21:00 ⚽ #ManUtdRoma 🐺 FORZA ROMA! #ASRoma #UCL https://t.co/zZPi32tuVS — AS Roma (@OfficialASRoma) November 3, 2026

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI