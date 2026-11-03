Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanında kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Lennart Karl ve Konrad Laimer'in golleriyle kazanan Alman ekibi puanını 8'e yükseltirken Atletico Madrid 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Metropolitano'da oynanan mücadelede Alman temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

BAYERN İKİNCİ YARIDA GÜLDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda baskısını artıran Bayern Münih, 54. dakikada Lennart Karl'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 74. dakikada Konrad Laimer'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAYERN MÜNİH 8 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 8'e yükselten Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasını galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe'nin de rakipleri arasında yer alan Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Viking ile karşı karşıya gelecek.