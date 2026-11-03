Barcelona'dan Aston Villa'ya 3 gollü darbe! Raphinha yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, sahasında Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Lamine Yamal'ın perdeyi açtığı mücadelede Raphinha iki golle yıldızlaşırken Katalan ekibi puanını 9'a yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadelede Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Lamine Yamal ve Raphinha kaydetti.

LAMINE YAMAL PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 7. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına üstün girdi.

RAPHINHA'DAN DUBLE

İkinci yarıya da etkili başlayan Hansi Flick'in öğrencileri, 52. dakikada Fermin Lopez'in asistinde Raphinha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Brezilyalı yıldız, 64. dakikada Joao Cancelo'nun pasını gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 3-0 galip ayrıldı.

BARCELONA, ASTON VILLA'YI GEÇTİ

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Barcelona, 4. hafta sonunda ikinci sıraya yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanan Aston Villa ise organizasyondaki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanla üçüncü sıraya geriledi.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım'da Azerbaycan temsilcisi Sabah'a konuk olacak. Aston Villa ise 24 Kasım'da temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Katalan ekibi, ligdeki bir sonraki maçında 8 Kasım'da Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.