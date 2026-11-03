LASK Linz'den Slovan Bratislava'ya farklı tarife!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında LASK Linz, sahasında Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti. Jorgensen ve Adeniran'ın ikişer golle yıldızlaştığı mücadelede Slovan Bratislava, dördüncü maçında da puanla tanışamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında LASK Linz, sahasında Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti. Avusturya temsilcisi, aldığı farklı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

LASK İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan LASK Linz, 19. dakikada Jorgensen'in golüyle 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu, 37. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 44. dakikada Adeniran'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarıyı farklı üstünlükle tamamladı.

ADENIRAN'DAN DUBLE

İkinci yarıya da hızlı başlayan LASK Linz, 48. dakikada Adeniran'ın kaydettiği golle skoru 4-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Avusturya ekibinin farklı galibiyetiyle sona erdi.

SLOVAN BRATISLAVA PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla LASK Linz, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükselterek 15. sırada yer aldı. Slovan Bratislava ise dört maç sonunda henüz puan alamadı ve son sırada kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında LASK Linz, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Slovan Bratislava ise sahasında Real Betis'i konuk edecek.