Inter, Feyenoord deplasmanında hata yapmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, deplasmanda Feyenoord'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İtalyan ekibine üç puanı getiren golleri Yann Aurel Bisseck, Francesco Pio Esposito ve Piotr Zielinski kaydetti.