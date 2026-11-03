Inter, Feyenoord deplasmanında hata yapmadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, deplasmanda Feyenoord'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İtalyan ekibine üç puanı getiren golleri Yann Aurel Bisseck, Francesco Pio Esposito ve Piotr Zielinski kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk oldu. İtalyan ekibi, De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Inter, 8. dakikada Yann Aurel Bisseck'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 34. dakikada Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Inter, 54. dakikada Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Inter'in galibiyetiyle sona erdi.
INTER 6 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Inter puanını 6'ya yükseltirken Feyenoord 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Feyenoord ise Porto'yu ağırlayacak.