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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından haftanın 11'i paylaşıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi. Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı tarafından haftanın ilk 11'i paylaşıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hiçbir oyuncu 3. haftanın 11'inde yer almadı.

İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Kaleci: Sommer (Club Brugge)

Defans: Carlos Augusto (Inter), Geerturida (PSV), Mbuyamba (LASK Linz)

Orta saha: Doue (PSG), McTominay (Napoli), Rice (Arsenal), Nico Paz (Como), Foden (Manchester City)

Forvet: Kane (Bayern Münih), Mbappe (Real Madrid)

#Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #UEFA Champions League #Mbappe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray
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