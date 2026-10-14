Feyenoord Rotterdam - Como 1907 maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleyi canlı izlemek isteyenler hangi platformu kullanacak? Karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

Feyenoord - Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hollanda temsilcisi Feyenoord Rotterdam, sahasında İtalya ekibi Como 1907'yi konuk edecek. Futbolseverler "Feyenoord - Como maçı ne zaman?", "Feyenoord - Como maçı saat kaçta?", "Feyenoord - Como hangi kanalda?" ve "Feyenoord - Como canlı izle" aramalarını yapıyor. Peki Feyenoord - Como maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve dikkat çeken istatistikleri...

FEYENOORD - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Feyenoord Rotterdam - Como 1907 karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleye Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu ev sahipliği yapacak.

FEYENOORD - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Como arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

FEYENOORD İLK GALIBİYETİNİN PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 5-1 kaybeden Feyenoord, ikinci karşılaşmasına puansız çıkıyor. Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Hollanda temsilcisi, De Kuip'te kazanarak Avrupa'daki kötü başlangıcını geride bırakmayı amaçlıyor.

Feyenoord'un özellikle iç saha performansı dikkat çekiyor. Hollanda ekibi, ön eleme karşılaşmaları dahil Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı.

COMO 1907 AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetimindeki Como 1907, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi sezonuna güçlü başladı. İtalyan ekibi, ilk hafta sahasında ağırladığı RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

FEYENOORD'UN İTALYAN TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Feyenoord, İtalyan temsilcilerine karşı oynadığı son yedi Avrupa kupası karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde etti. Hollanda ekibi, bu süreçte üç beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin grup ve lig aşamalarındaki son 16 maçının yalnızca ikisinde gol sevinci yaşayamadı.

FEYENOORD - COMO MAÇI CANLI TAKİP LİNKİ