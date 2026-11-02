Stuttgart'ta Maximilian Mittelstadt'tan Galatasaray itirafı! Osimhen'e özel vurgu

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Stuttgart'ta sol bek Maximilian Mittelstadt, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. RAMS Park'taki atmosferin kendilerini beklediğini bildiklerini belirten Alman futbolcu, sarı-kırmızılıların hücum gücüne dikkat çekerek Victor Osimhen'in tehlikesine vurgu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Almanya temsilcisi Stuttgart'ın sol beki Maximilian Mittelstadt, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Maximilian Mittelstadt ise karşılaşmanın "çok özel" olacağını dile getirdi.

Galatasaray deplasmanında oynamanın heyecan verici olduğunu anlatan Mittelstadt, "Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da olmak heyecan verici. Her zaman deneyimleyeceğiniz bir şey değil. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe maçında ortamı ve atmosferi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Yarın için de ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyede bir ses olacak. Bu Avrupa veya Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok yüksek ıslık sesi duyacağız. Heavy metal şarkılar bile yarınki yaşayacaklarımızın yerini tutamaz." diye konuştu.

Bu sezon formda olduklarını dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Bizden en üst düzeyde bir performans beklemelisiniz. Sahada ve saha dışından rahatsız edici şeyler olacak. Yüksek sesli ıslıklar olacak. Ancak bunların bizi motive etmesini, gözümüzü korkutmamasını beliyorum. Son 2-3 sezonda daha fazla uluslararası deneyim kazandık. Mental olarak güçlüyüz. Böyle bir atmosferde İstanbul'da maça çıkmak her zaman yaşanabilecek bir deneyim değil. Her şeye rağmen yarın buradan puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mittelstadt, Türk futbolunu yakından tanıdığını belirterek, "Galatasaray'ı geçmişte pek çok kez izledim. Berlin'de büyüdüm. Çok fazla Türk arkadaşım vardı. Türk futboluna da çocukluğumdan beri aşinayım. Galatasaray çok özel bir takım. Geçen sezon pek çok Şampiyonlar Ligi maçını hatırlıyorum. Olağanüstü maçlar izledim. Yarın da cin gibi olmalıyız, ilk dakikadan itibaren gözümüzü açmalıyız. Hata yapma lüksümüz yok. Yarın sahadan zaferle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, Galatasaray'ın hücum oyuncularına özel hazırlandıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Galatasaray'a özel hazırlandık. Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncuları var. Osimhen çok tehlikeli ve son yılların en iyi forvetlerinden biri olduğunu gösterdi. Sadece Osimhen değil uluslararası düzeyde çok sayıda yıldız var. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi nelerin beklediğini, ortaya ne koymamız gerektiğini biliyoruz. İyi hazırlandığımıza inanıyorum. Yarın 90 dakika boyunca Galatasaray'ın her hücumunu savuşturmak kolay olmayacaktır. Tabii ki biz de hücum edeceğiz. Takım halinde savunmak zorunda kalacağız. Galatasaray'da yüksek kaliteli oyuncular var. İsim isim düşünmüyoruz. Bizim de üst düzey oyuncularımız var. Karşılık verebileceğimizi düşünüyorum. Onun için Galatasaray'ın hücumcularının güçlü olmasını çok dert etmiyorum."

Maçın favorisinin sorulması üzerine Mittelstadt, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynamak çok zor. Onların son yıllarda neler yaptığını gördükten sonra kendinizi küçük görmeden de favorilik büyük bir iddia olabilir. Biz de Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımız. Atletico Madrid maçında Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir akış yakaladık. Bunu yarın da devam ettirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Her futbolcunun çocukluğundan itibaren böyle atmosferlerde oynamayı hayal ettiğini dile getiren Mittelstadt, "Her yerde böyle atmosfer ve güzel bir ortam bulamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir taraftar önünde, olağanüstü bir atmosfer futbol oynayacağız. Hepimiz bunun için futbol oynamaya başladık. Bu işin içinde ne kadar tutku ve istek olduğunu görüyoruz. Geçen sezon Fenerbahçe maçının nasıl geçtiği hala aklımızda. Bizleri nelerin beklediğini, nelere odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Yarınki maça yüzde 100'ümüzle çıkmamız gerek." diyerek sözlerini tamamladı.