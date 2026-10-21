CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Günün diğer maçında, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 4-1 mağlup etti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Lille (Fransa) - Galatasaray: 2-4

Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 4-1

Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 2-2

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 4-1

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0

Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-3

Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç): 3-1

Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa): 3-0

Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

#Galatasaray #Arda Güler #Manchester United #Bayern Münih #Shakhtar Donetsk #Aston Villa #Lille #Real Madrid #Leipzig #Arsenal
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
CANLI | Lille-Galatasaray
Sonraki Haber
CANLI | Lille-Galatasaray