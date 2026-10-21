İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Lille'i 4-2 yendi.
Günün diğer maçında, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 4-1 mağlup etti.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Lille (Fransa) - Galatasaray: 2-4
Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 4-1
Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 4-1
Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-3
Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç): 3-1
Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa): 3-0
Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0