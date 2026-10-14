İspanya deplasmanına hazırlanan Porto’da teknik direktör Francesco Farioli’nin önünde hem savunma hattını kurma hem de geri dönen oyuncuların sürelerini belirleme görevi bulunuyor. Real Betis’in hücum gücü, Portekiz ekibinin maç planını doğrudan etkileyecek. Betis - Porto hangi kanalda, Türkiye saatiyle kaçta, şifresiz mi? Karşılaşma bugün mü, hangi statta oynanacak? Bednarek’in durumu ne, Nehuén Pérez görev alabilecek mi? Sevilla’daki doksan dakikada Porto’nun top kayıplarına vereceği tepki de en az hücum tercihleri kadar önemli olacak...

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Porto için La Cartuja adı, Avrupa'da kazanılmış bir kupayı ve kulüp tarihine geçen bir finali hatırlatıyor. Portekiz temsilcisi şimdi aynı stada Real Betis ile karşılaşmak üzere dönerken Francesco Farioli'nin gündeminde geçmişin anıları kadar savunmadaki tercihler de bulunuyor. Sevilla'daki mücadele öncesinde maçın başlangıç saati, yayın kanalı ve takımların son durumu merak ediliyor.

REAL BETIS - PORTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto'nun İspanya deplasmanı 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki karşılaşma, Sevilla'da bulunan La Cartuja Stadı'nda yapılacak.

PORTO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

tabii Spor 4, Real Betis ile Porto arasındaki mücadeleyi Türkiye'de canlı yayınlayacak. Açık kanaldan izlemek isteyenler açısından ise karşılaşma için doğrulanmış bir şifresiz yayın açıklaması bulunmuyor.

PORTO İÇİN LA CARTUJA'NIN ANLAMI FARKLI

Porto, 21 Mayıs 2003'te bu statta Celtic ile UEFA Kupası finaline çıktı. José Mourinho yönetimindeki Portekiz ekibi, normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Derlei'nin iki, Dmitri Alenichev'in bir gol attığı final, Porto'nun Avrupa tarihindeki önemli başarılarından biri oldu. Betis karşılaşması da Portekiz temsilcisini bu zaferin yaşandığı sahaya geri getiriyor.

BEDNAREK CEZALI, NEHUÉN PÉREZ HAZIR

Savunma hattındaki önemli eksik Jan Bednarek olacak. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Polonyalı oyuncunun yokluğunda, Farioli'nin merkez savunma için vereceği karar önem taşıyor.

Olumlu gelişme ise Nehuén Pérez'in dönüşü. Farioli, Arjantinli futbolcunun takımla bir haftalık çalışma sürecini tamamladığını ve oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı. Son antrenmanda Zaidu ile kaleci João Costa da grupla birlikte çalıştı.

SAMU VE ZAIDU İÇİN KARAR MAÇIN İHTİYACINA GÖRE

Farioli, Samu ile Zaidu'nun yalnızca kafileye eşlik etmek için Sevilla'ya gelmediklerini, ihtiyaç hâlinde görev alabileceklerini söyledi. Bu açıklama iki oyuncunun kullanılabilecek durumda olduğunu ortaya koysa da ilk 11'de başlayacaklarını kesinleştirmiyor.

İtalyan teknik adam, oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin değerlendirmelerin ardından başlangıç kadrosunu belirleyeceğini aktardı. Bednarek'in yokluğuna karşın takımın çözüm üretebilecek seçeneklere sahip olduğunu vurguladı.

FARIOLI'NİN UYARISI: TOP KAYIPLARI VE DURAN TOPLAR

Porto teknik heyetinin dikkat çektiği noktalar arasında Betis'in hızlı hücumları ve hücum duran topları bulunuyor. Farioli, rakibin kanat oyuncularının bire birdeki etkisine işaret ederek takımının özellikle topu kaybettikten sonraki reaksiyonunu doğru vermesi gerektiğini belirtti.

La Cartuja'nın zeminine ilişkin endişelerini de dile getiren teknik adam, oyuncularından koşullara hızla uyum sağlamalarını istedi. Dolayısıyla Porto'nun planında yalnızca topa sahip olmak değil, oyunun değişen anlarına doğru karşılık vermek de belirleyici olacak.

LİGDEKİ GERİ DÖNÜŞÜ AVRUPA'YA TAŞIMAK İSTİYOR

Porto, son lig maçında Marítimo'yu deplasmanda geriden gelerek 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi açılışında ise Manchester City karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

Portekiz temsilcisi, Betis deplasmanında sezonun ilk Şampiyonlar Ligi puanlarını almayı amaçlıyor. Lille'i yenerek üç puanla başlayan rakibine karşı kazanması hâlinde iki takım, ikinci maçların sonunda puan olarak eşitlenecek.

REAL BETIS - PORTO MAÇI CANLI TAKİP EKRANI