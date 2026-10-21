Arda Güler attı Real Madrid evinde 3'te 3 yaptı!

Devler Ligi'nin 3. haftasında Arda Güler'in de ağları havalandırdığı maçta Real Madrid sahasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti ve üçüncü galibiyetini aldı.

Milli yıldız Arda Güler'in formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i Santiago Bernabeu'da konuk etti.

43. dakikada Bernardo Silva ile öne geçen eflatun beyazlılarda milli yıldız Arda Güler 52. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İşte Arda Güler'in golü...

Arda Güler! Mbappe'nin çevirdiği topta farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ #UCL https://t.co/IphGsFbeDF — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

83. dakikada bu kez Kylian Mbappe sahneye çıktı ve durumu 3-0'a getirdi.

RB Leipzig 85'te Gomis'in kaydettiği golle farkı ikiye indirse de maçta gol perdesini 87'de Diomande kapattı: 4-1.

Bu galibiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Real Madrid 9 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. Leipzig ise 3 puanda kaldı ve 30. sırada yer aldı.