Bayern Münih-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması maçlarıyla devam ediyor. Bayern Münih, lig aşamasındaki ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Allianz Arena'da konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Bayern Münih - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Bayern Münih maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor. İşte dev maçın tarihi, saati, yayın bilgisi ve canlı izleme detayları...
Bayern Münih - Bodo/Glimt maçını takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı devam ediyor. Gecenin öne çıkan karşılaşmalarından birinde Bayern Münih ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak.Alman devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i kendi sahasında ağırlayacak. Bayern Münih, geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga'da Schalke 04 ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. Bu sonuç, Kompany'nin takımının sezon başındaki galibiyet serisini sona erdirdi. Bayern, Bodo/Glimt karşısında yeniden kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne moralli başlamayı amaçlıyor. Bodo/Glimt ise üst üste galibiyetlerle Bayern karşısına çıkıyor. Norveç temsilcisi, güçlü rakibi karşısında tarihi bir sonuca imza atabilmek için mücadele edecek.
BAYERN MÜNİH - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih - Bodo/Glimt maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
BAYERN MÜNİH - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Bodo/Glimt maçı TRT tabii platformunda canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - BODO/GLIMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.
BAYERN MÜNİH - BODO GLIMT MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ