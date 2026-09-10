Bayern Münih-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması maçlarıyla devam ediyor. Bayern Münih, lig aşamasındaki ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Allianz Arena'da konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Bayern Münih - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Bayern Münih maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor. İşte dev maçın tarihi, saati, yayın bilgisi ve canlı izleme detayları...