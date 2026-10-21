Fransızlardan Matteo Guendouzi'ye sert eleştiri: Fenerbahçe'yi batırdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak turnuvadaki 3 hafta sonunda 2 puan toplamış oldu. Fransız basını, Fenerbahçe'nin yediği ilk golde hatasıyla ön plana çıkan Matteo Guendouzi'yi ağır ifadelerle eleştirdi.
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golleri Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'dan gelirken, Slavia Prag'ın gollerini Lukas Provod ve Pavel Kacor kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag da 3. maç sonucunda ilk kez puanla tanıştı.
Fenerbahçe'de Çekya ekibiyle oynanan mücadelede en çok konuşulan isim Matteo Guendouzi oldu.
Slavia Prag, Fransız orta saha oyuncusunun yaptığı pas hatası sonrası 15. dakikada Lukas Provod ile farkı 1'e indirdi.
Tecrübeli futbolcu, yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebebiyet verse de maçın oyuncusu seçilmeyi başardı.
Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden olan L'Equipe, mücadele sonrası Matteo Guendouzi'yi sert bir şekilde eleştirildi.
"FENERBAHÇE'Yİ BATIRDI"
Gazete, "Şampiyonlar Ligi'nde Fransızların gecesi: Rayan Cherki şov yaptı, Matteo Guendouzi Fenerbahçe'yi batırdı!" başlığını attı.
L'Equipe, Guendouzi'yi ağır şekilde eleştirirken, sarı-lacivertlilerin bir diğer Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin performansı için de övgü dolu ifadelere yer verildi.
L'Equipe'te N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"ÜÇ CİĞERLİ ADAM KANTE"
"N'Golo Kante, Chelsea ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği performanslarla iz bırakan, üç ciğerli adam lakaplı futbolcu, 35 yaşında olmasına rağmen mücadeleden kaçmadığını bir kez daha gösterdi. Orta sahada görev yaptığı bölgeyi adeta süpüren Kante, birçok kritik top kazanırken fırsat buldukça hücuma destek vermeye de çalıştı. Fransız futbolcunun başarılı performansına gölge düşüren tek olay ise 31. dakikada gördüğü sarı kart oldu. Rakibin hızlı hücumunu durdurmak isterken sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın geri kalan bölümünde çok daha temkinli oynamak zorunda kaldı."
"MATTEO GUENDOUZI FENERBAHÇE'Yİ BATIRDI"
"Vatandaşı Kante'nin aksine Matteo Guendouzi, oldukça kötü bir performans sergiledi. İki stoperin arasında konumlanarak savunmadan oyun kurma görevini üstlenen eski Marsilyalı futbolcu, geriye doğru yaptığı paslardan birinde büyük bir hata gerçekleştirdi. Guendouzi'nin bu hatası, 15. dakikada Lukas Provod'a gol fırsatı sundu ve bu gol, rakip takımın oyununun seyrini tamamen değiştirdi. Hatasını telafi etmek isteyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 27. dakikada şansını uzaktan denedi ancak şutu üstten auta çıktı. Guendouzi, 54. dakikada ise bir kez daha tehlikeli bölgede top kaybı yaptı ve aynı pozisyonda rakibi tarafından kolaylıkla geçildi. Fransız orta saha oyuncusu, böylesine önemli bir karşılaşmada kendisinden beklenen performansın oldukça uzağında kaldı."