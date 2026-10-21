Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibinin hedefi ne? İşte detaylar...

Inter-Shakhtar Donetsk karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında İtalya temsilcisi Inter ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Cristian Chivu'nun öğrencileri, Avrupa'da yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeye çalışırken Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk başarılı başlangıcını sürdürmeyi amaçlıyor. Milano'daki mücadelede iki takımın hücum gücü ve savunma performansı belirleyici olacak. Peki, Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Inter-Shakhtar Donetsk mücadelesi, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

INTER-SHAKHTAR DONETSK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ STATTA?

Inter'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) Stadı'nda gerçekleştirilecek.

INTER AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında istediği sonuçları elde edemedi.

İtalya temsilcisi, Real Madrid deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından Club Brugge'e kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Belçika ekibi karşısında üç gol bulmasına rağmen sahadan puansız ayrılan Inter, Shakhtar Donetsk karşısında savunmadaki hatalarını azaltmayı hedefliyor.

Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz tabloya rağmen Serie A'da başarılı bir performans sergiliyor. Milano ekibi, son lig mücadelesinde Bologna'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR DONETSK'İ FORMDA

Shakhtar Donetsk ise Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in aksine yenilgisiz ilerliyor. Ukrayna temsilcisi, PSV ile 1-1 berabere kaldıktan sonra AEK Atina karşısında 3-1 kazandı.

Arda Turan'ın öğrencileri, Ukrayna Premier Ligi'ndeki son maçlarında Kolos'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.

SHAKHTAR DONETSK'İN HÜCUM PLANI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, geriden kısa paslarla oyun kurmayı ve hızlı kanat oyuncularıyla rakip savunmanın dengesini bozmayı hedefleyen bir anlayış benimsiyor.

Ukrayna ekibinin hücum organizasyonlarında Pedrinho, Alisson Santana ve Gleiker Mendoza dikkat çekiyor. Mendoza, Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında PSV ve AEK Atina karşısında gol sevinci yaşadı.

AEK Atina galibiyetinde Vinicius Tobias da hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, maçın 80. dakikasında Shakhtar Donetsk'i öne geçiren golü kaydetti.

CHIVU VE ARDA TURAN'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Shakhtar Donetsk mücadelesi öncesindeki basın toplantısında takımının mevcut durumunu değerlendirdi.

Rumen çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki yenilginin ardından yeniden kazanmanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Chivu, rakibinin yoğun tempoyla oynayan ve teknik kapasitesi yüksek bir takım olduğuna dikkat çekti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ise Inter'in güçlü yönlerini bildiklerini belirterek sahada kendi oyun anlayışlarını uygulayacaklarını söyledi.

Turan, Inter'in ilk iki haftayı puansız kapatmasına rağmen organizasyonun en güçlü takımlarından biri olduğunu vurguladı.

INTER SAVUNMASINDA BASTONI'DEN ÖZ ELEŞTİRİ

Inter'in deneyimli savunmacısı Alessandro Bastoni, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada takımının savunmadaki bireysel hataları azaltması gerektiğini ifade etti.

Bastoni, Inter'in daha iyi sonuçlar alabilmesi için oyuncuların sahada sorumluluk üstlenmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Shakhtar Donetsk cephesinde ise Valerii Bondar, zorlu bir karşılaşma beklediklerini ve Inter'in Şampiyonlar Ligi tecrübesine saygı duyduklarını söyledi.

SHAKHTAR DONETSK'TE EKSİK OYUNCULAR

Arda Turan, 20 Ekim'deki basın toplantısında Marlon Santos ve Irakli Azarov'un takımla birlikte olmadığını açıkladı.

Eguinaldo'nun durumuna da değinen Turan, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kesin değerlendirmenin sağlık ekibine ait olduğunu belirtti.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI