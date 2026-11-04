UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk teknik direktör ilk kez karşılaşacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşılaşacak. Devler Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım'da oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, iki Türk teknik direktörün mücadelesine sahne olacak. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım'da oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, iki Türk teknik direktörün mücadelesine sahne olacak.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Devler Ligi"nde karşı karşıya gelecek.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDAKİ YILLARI

Arda Turan ile Emre Belözoğlu, kulüp kariyerlerinin yanı sıra uzun yıllar boyunca A Milli Futbol Takımı çatısı altında da birlikte mücadele etmişti.

Arda, A Milli Futbol Takımı'nda 2006-2017 yılları arasında forma giyerken Emre ise 2000-2019 yılları arasında oynamıştı.

İki isim, milli takımın yarı final oynadığı 2008 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer almıştı.

ATLETICO MADRID'DE BİRLİKTE OYNADILAR

Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından ikisi, 2012 yılında İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid'in forması altında buluşmuştu.

Emre, 2012 yazında Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olarak halihazırda orada oynayan Arda Turan'ın takım arkadaşı olmuştu.

Yaklaşık 6 ay süren takım arkadaşlığında en dikkati çeken başarı, 31 Ağustos 2012'de Chelsea'yi 4-1 yenerek kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferiydi. Arda ve Emre, kupa töreninin ardından sahanın içinde Türk bayrağı ile tur atmıştı.

Emre, kariyerinde iki kez UEFA Süper Kupa maçına çıktı. Bu heyecanı ilk kez Galatasaray forması ile 2000 yılında Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasında yaşayan ve kupa sevinci tadan Emre, UEFA Süper Kupa'da birden fazla forma giyen ve kazanan takımda yer alan ilk ve tek Türk futbolcusu konumunda bulunuyor.

"TÜRK KARDEŞLER" LAKABI

Arda-Emre ikilisinin aynı dönemde Atletico Madrid'in başarısı için ter dökmesi, İspanya basınında manşetlere taşınmış ve ikiliye "Türk Kardeşler" lakabı takılmıştı.

Arda, 2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olurken Emre ise 2012 yılının yaz ayında İspanyol kulübüne katılmıştı.

Emre'nin İspanya macerası çok uzun sürmemiş ve 2013 yılının ocak ayı sonunda ara transfer döneminde eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.