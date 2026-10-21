Fransa'da mücadele hızlı başladı! İşte Lille-Galatasaray maçının golleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz maçın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün golü ile öne geçti. Lille ise 7. dakikada skoru eşitledi. İşte maçın golleri... | Son dakika Galatasaray haberleri