Fransa'da mücadele hızlı başladı! İşte Lille-Galatasaray maçının golleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz maçın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün golü ile öne geçti. Lille ise 7. dakikada skoru eşitledi. İşte maçın golleri... | Son dakika Galatasaray haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz maçın henüz 2. dakikasında Barış Alper'in Lille ceza sahasına yolladığı topun rakip oyuncudan sekerek Yunus Akgün'ün önünde kalması sonucu milli futbolcunun golü ile öne geçti. Lille ise Galatasaray'ın golünden hemen 5 dakika sonra Soriba Diaoune'un attığı golle maça dengeyi getirdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026