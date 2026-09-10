Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fransız ekibi Lens'i ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Slavia Prag-Lens canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Slavia Prag-Lens maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...