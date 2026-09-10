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Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fransız ekibi Lens'i ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Slavia Prag-Lens canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Slavia Prag-Lens maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

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Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Slavia Prag-Lens maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk lig aşaması maçları oynanmaya devam ediyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Slavia Prag ile Lens karşı karşıya gelecek. Slavia Prag-Lens maçına dair detaylar haberimizde...

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag-Lens maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 3 yayın akışında yer alıyor. UEFA'nın resmi yayıncı listesinde Türkiye için TRT gösteriliyor.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Çekya'nın Prag kentindeki Fortuna Arena'da oynanacak.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilir. Türkiye'deki güncel yayın akışında mücadele tabii Spor 3'de bulunuyor.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

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