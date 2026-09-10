Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fransız ekibi Lens'i ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Slavia Prag-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Slavia Prag-Lens canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Slavia Prag-Lens maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...
Slavia Prag-Lens maçını takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk lig aşaması maçları oynanmaya devam ediyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Slavia Prag ile Lens karşı karşıya gelecek. Slavia Prag-Lens maçına dair detaylar haberimizde...
SLAVIA PRAG-LENS MAÇI NE ZAMAN?
Slavia Prag-Lens maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
SLAVIA PRAG-LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
SLAVIA PRAG-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 3 yayın akışında yer alıyor. UEFA'nın resmi yayıncı listesinde Türkiye için TRT gösteriliyor.
SLAVIA PRAG-LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Çekya'nın Prag kentindeki Fortuna Arena'da oynanacak.
SLAVIA PRAG-LENS MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilir. Türkiye'deki güncel yayın akışında mücadele tabii Spor 3'de bulunuyor.
SLAVIA PRAG-LENS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)