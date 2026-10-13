AEK Atina’nın Şampiyonlar Ligi yolculuğu, Shakhtar Donetsk karşısında önemli bir sınavla devam ediyor. Yunan ekibinde maç öncesi kadro gelişmeleri ve Marko Nikolic’in hücum hattında yapacağı tercihler yakından takip ediliyor. Shakhtar - AEK Atina maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifresiz izlenebilecek mi, hangi statta oynanacak? Varga forma giyebilecek mi, kalede kim görev yapacak? İki takımın ilk hafta sonuçları, son hazırlıkları ve karşılaşmanın yayın ayrıntıları haberimizde...

Shakhtar Donetsk - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AEK Atina'da Shakhtar Donetsk karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanırken hücum hattından gelen haber, teknik heyetin seçeneklerini artırdı. Marko Nikolic'in oyuncularına vereceği roller ve kalede yapacağı tercih, Yunan ekibinin Avrupa sınavı öncesinde öne çıkan başlıklar arasında. Arda Turan'ın takımına karşı oynanacak mücadeleyi izlemek isteyenler için maçın günü, başlama saati ve yayın ayrıntılarını derledik.

SHAKHTAR - AEK ATİNA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı TSİ 22.00, iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçının başlama saati olacak. AEK'in deplasman takımı olarak sahaya çıkacağı mücadele, Londra'daki Stamford Bridge'de yapılacak.

AEK'İN SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de karşılaşmayı ekranlara getirecek kanal tabii Spor 2 olarak belirlenmiştir.

VARGA TAKIMLA ÇALIŞTI, SÜRESİ DEĞERLENDİRİLECEK

AEK'in son hazırlığında en dikkat çekici gelişme Barnabas Varga'nın antrenman programını sorunsuz tamamlaması oldu. Macar forvetin takımla birlikte çalışması, Nikolic'in hücumda değerlendirebileceği seçenekleri genişletti.

Sırp teknik adam, Varga'nın hazır olmak için önemli çaba gösterdiğini anlatırken oyuncusunu sezonun bütünü açısından da düşünmek zorunda olduğunu belirtti. Sahada kalabileceği süre sağlık ekibiyle değerlendirilecek; dolayısıyla takımla çalışması, doğrudan ilk 11'de başlayacağı anlamına gelmiyor.

STRAKOSHA YOK, BRIGNOLI ÖNE ÇIKIYOR

Kaleci Thomas Strakosha'nın sakatlığı nedeniyle AEK'in kalesinde Alberto Brignoli'nin görev alması bekleniyor. Yunanistan'daki maç öncesi değerlendirmelerde savunma hattı için Rota, Moukoudi, Relvas ve Pilios isimleri öne çıkıyor.

Bunlar henüz kesinleşmiş başlangıç kadrosu değil. Nikolic'in özellikle hücum bağlantısında yapacağı seçim ve Varga'ya vereceği süre, resmî kadro ile maç içindeki tercihler üzerinden netleşecek.

LASK GALİBİYETİNİN ARDINDAN İKİDE İKİ HEDEFİ

AEK, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında LASK'ı 1-0 yenerek üç puan aldı. Yunan ekibine galibiyeti getiren golü Razvan Marin, serbest vuruştan kaydetti.

Londra'da da kazanılması hâlinde Nikolic'in takımı iki maç sonunda altı puana ulaşacak. Shakhtar'ın PSV ile berabere kalarak başladığı yarışta ise bu karşılaşma, iki ekibin ilk haftada elde ettiği avantajı büyütme fırsatı sunuyor.

NIKOLIC'TEN SHAKHTAR'IN TOPLU VE TOPSUZ OYUNUNA VURGU

Maç öncesinde galibiyet hedefini dile getiren Nikolic, Shakhtar'ın hem topa sahipken hem de topsuz oyunda etkili bir takım olduğuna dikkat çekti. Rakibin Brezilyalı futbolcularının kalitesini vurgulayan teknik adam, oyuncularının hata sayısını azaltması gerektiğini söyledi.

Bu açıklamalar, AEK'in yalnızca savunmada beklemeyi hedeflemediğini gösteriyor. Nikolic, takımının iyi futbol oynayarak üç puanı almasını istediğini belirtti; ancak rakibin kalitesi nedeniyle karşılaşmanın zorluk derecesinin yüksek olduğunun da altını çizdi.

OFI GALİBİYETİYLE MORALLİ GELDİLER

AEK, 10 Ekim'de oynadığı son lig karşılaşmasında OFI'yi 3-0 mağlup etti. Yunanistan liginde lider Panathinaikos'un bir puan gerisinde bulunan ekip, iç sahada aldığı bu sonucu Avrupa deplasmanına taşımaya çalışacak.

Londra randevusunun ardından AEK'i 20 Ekim'de Manchester City karşılaşması bekliyor. Bu nedenle Shakhtar'dan alınacak puanlar, yaklaşan zorlu fikstür öncesinde Yunan temsilcisinin lig aşamasındaki konumunu güçlendirebilir.

SHAKHTAR DONETSK - AEK ATINA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI