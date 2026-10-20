Sabah Masazır-Borussia Dortmund maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Sabah Masazır ile Borussia Dortmund arasında oynanacak. Dortmund'un deplasmanda sahaya çıkacağı maç öncesinde tarih, saat ve yayın kanalı merak konusu oldu. İşte Sabah Masazır - Borussia Dortmund maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları.