Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Bodo Glimt karşı karşıya geliyor. İtalyan temsilcisi, Avrupa'daki kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Peki, Napoli - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Napoli - Bodo/Glimt karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Napoli ile Bodo Glimt arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan temsilcisi, Arsenal ve Villarreal yenilgilerinin ardından Avrupa'daki ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Norveç ekibi ise Borussia Dortmund karşısında aldığı galibiyetin ardından deplasmanda sürpriz yapmayı hedefliyor. İki takımın farklı form grafikleri, mücadeleyi haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor. Peki, Napoli - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

NAPOLI - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Napoli - Bodo/Glimt karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleye İtalya'nın Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu ev sahipliği yapacak.

NAPOLI - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Bodo/Glimt maçı, tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NAPOLI - BODO/GLIMT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli (3-4-2-1):

Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund.

Teknik direktör: Massimiliano Allegri

Bodo/Glimt (4-3-3):

Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

Teknik direktör: Kjetil Knutsen

Muhtemel kadrolar basındaki son tahminlere dayanmaktadır. Kesin ilk 11'ler maç öncesinde açıklanacaktır.

NAPOLI - BODO/GLIMT MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Napoli'de hücum hattını etkileyen sakatlıklar teknik heyetin planlarını değiştirebilir. David Neres'in sağ bacak arka adalesinde hafif dereceli sakatlık tespit edilirken Alisson Santos'un sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma belirlendi. Frank Zambo Anguissa'nın da kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmiyor.

Bodo/Glimt cephesinde ise Håkon Evjen'in sakatlık durumu dikkat çekiyor. Ole Didrik Blomberg'in fiziksel durumuna ilişkin soru işaretleri de bulunuyor. Son kararın maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından verilmesi bekleniyor.

NAPOLI İLE BODO/GLIMT DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

İki takım Avrupa kupalarında daha önce iki kez karşı karşıya geldi. 1976-1977 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın ilk turunda oynanan iki mücadeleyi de Napoli kazandı.

15 Eylül 1976: Bodo/Glimt 0-2 Napoli

29 Eylül 1976: Napoli 1-0 Bodo/Glimt

Napoli, söz konusu eşleşmeyi toplam 3-0'lık skorla geçerek bir üst tura yükseldi. İki takım, yaklaşık 50 yılın ardından yeniden karşılaşacak.

NAPOLI İLE BODO/GLIMT MAÇINDA HAKEM KİM?

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez Martínez düdük çalacak.

Yardımcı hakemler: Raúl Cabañero Martínez, Íñigo Prieto López de Cerain

Dördüncü hakem: Juan Martínez Munuera

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins

AVAR: Carlos del Cerro Grande

NAPOLI'NİN AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş karşılaşmada galibiyet elde edemedi. İtalyan ekibi bu süreçte bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son üç maçını kaybeden Allegri'nin öğrencileri, Norveç temsilcisi karşısında kötü seriyi sona erdirmek istiyor.

Bodo/Glimt ise 2025-2026 sezonunda Inter'i eleme turu play-off aşamasında mağlup ederek önemli bir başarı elde etmişti. Norveç ekibi, son 17 Avrupa kupası deplasmanında gol yemesine rağmen hücum gücüyle rakiplerine sorun çıkarmayı sürdürüyor.

NAPOLI - BODO/GLIMT MAÇI CANLI TAKİP EKRANI