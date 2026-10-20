UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma, üçüncü hafta maçında Slovan Bratislava'yı ağırlıyor. Real Madrid karşısında 4-3'lük yenilgiyle sahadan ayrılan Roma, bu kez taraftarı önünde galibiyet arayacak. Roma - Slovan Bratislava maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları.

Roma - Slovan Bratislava maçını tıklayarak canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lig aşamasının üçüncü haftasında AS Roma ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Real Madrid karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılan Roma, Slovan Bratislava maçında üç puan arayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Roma - Slovan Bratislava maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

ROMA - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN?

AS Roma ile Slovan Bratislava, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ROMA - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma - Slovan Bratislava karşılaşması, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Canlı yayın platformu: https://www.tabii.com/

ROMA'DA HEDEF GALİBİYET

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. İlk hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan İtalyan temsilcisi, ikinci haftada Real Madrid karşısında sahasında 4-3 mağlup oldu.

Real Madrid karşılaşmasında ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Roma, maçın son bölümünde kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı. İtalyan ekibi, Slovan Bratislava karşısında kazanarak bu kaybı telafi etmek istiyor.

SLOVAN BRATISLAVA DEPLASMANDA PUAN PEŞİNDE

Slovan Bratislava da Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir başlangıç yaptı. Slovakya temsilcisi, ikinci hafta mücadelesinde Stuttgart'a 3-0 mağlup oldu. Roma deplasmanında oynayacağı karşılaşmada puan arayacak olan Slovan Bratislava, rakibinin savunmadaki açıklarından yararlanmayı hedefliyor.