Şampiyonlar Ligi'nde gözler Paris'e çevrildi. PSG-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1'de şifresiz izlenebilecek mi? Luis Enrique ve Hansi Flick'in kadro tercihleriyle ilgili detaylar haberin devamında...

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Avrupa futbolunun köklü rekabetlerinden biri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alıyor. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain ile sezona etkileyici bir başlangıç yapan Barcelona, lig aşamasının üçüncü haftasında kozlarını paylaşacak. Ousmane Dembélé ve Lamine Yamal gibi yıldızların karşı karşıya geleceği mücadelede, iki takımın da hücum performansı dikkat çekiyor. Ev sahibi PSG yenilmezlik serisini sürdürmenin, Barcelona ise Avrupa'daki galibiyet serisine bir yenisini eklemenin hesaplarını yapıyor. Peki, PSG - Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Dev karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Müsabaka Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.

PSG - BARCELONA MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın iki dev kulübünün mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

PSG'NİN BARCELONA KARŞISINDAKİ HEDEFİ

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı serisini sürdürmek istiyor.

Fransız temsilcisi, lig aşamasına Slovan Bratislava karşısındaki 6-1'lik galibiyetle başladı. Manchester City deplasmanından da 4-2 galip ayrılan PSG, ilk iki karşılaşmasında toplam 10 gol kaydetti.

Paris ekibi, son 12 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan PSG, Barcelona karşısında da kazanma hedefiyle sahaya çıkacak.

BARCELONA'NIN GALİBİYET SERİSİ

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sezona üst üste 11 galibiyetle başladı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Feyenoord karşısında 5-1 kazanan İspanyol ekibi, ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Lamine Yamal'ın hücumdaki etkili performansı ve Raphinha'nın takıma dönüş ihtimali, Barcelona'nın PSG karşısındaki en önemli kozları arasında bulunuyor.

PSG - BARCELONA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

PSG: 1. sıra, 6 puan, 2 galibiyet, +7 averaj.

Barcelona: 2. sıra, 6 puan, 2 galibiyet, +7 averaj.

İki takım arasındaki sıralama farkını atılan gol sayısı belirliyor.

PSG - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Barcelona: Joan García, Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon, Raphinha.

PSG - BARCELONA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

PSG - BARCELONA REKABETİNDE SON DURUM

İki takım, 2025-2026 sezonunda da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşmıştı.

1 Ekim 2025 tarihinde Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi PSG 2-1 kazanmıştı. Fransız temsilcisi, bu kez kendi taraftarı önünde sahaya çıkacak.

PSG'nin bu mücadele öncesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçlık yenilmezlik serisi, Barcelona'nın ise bu sezonki 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

PSG - BARCELONA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI