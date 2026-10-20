Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile AEK Atina karşı karşıya geliyor. Manchester City-AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haaland oynayacak mı, maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte kritik randevu öncesi merak edilenler...

Manchester City - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Manchester City ile AEK Atina arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Enzo Maresca yönetimindeki İngiliz temsilcisi, Paris Saint-Germain karşısında aldığı mağlubiyeti telafi ederek Avrupa arenasında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Yunanistan'ın son şampiyonu AEK Atina ise Shakhtar Donetsk yenilgisinin ardından zorlu İngiltere deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İlk iki haftada üçer puan toplayan iki takımın karşılaşması, lig aşamasındaki sıralama açısından önem taşıyor. Mücadele öncesinde Erling Haaland'ın sağlık durumu ve takımlardaki eksikler de dikkat çekiyor. Peki, Manchester City - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Manchester City ile AEK Atina, 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin Manchester kentindeki Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - AEK Atina karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY VE AEK ATINA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftaya girilirken Manchester City ve AEK Atina'nın üçer puanı bulunuyor.

Manchester City, ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 17. sırada yer aldı. İngiliz temsilcisi, bu süreçte dört gol atarken kalesinde dört gol gördü.

AEK Atina ise bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 20. sırada bulunuyor. Yunanistan ekibi, ilk iki haftada iki gol kaydetti ve üç gol yedi.

MANCHESTER CITY VE AEK ATINA AVRUPA'DA NASIL BAŞLADI?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Porto'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. İkinci hafta sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayan İngiliz ekibi, mücadeleyi 4-2 kaybetti.

AEK Atina ise lig aşamasının açılış maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-siyahlılar, ikinci haftada Shakhtar Donetsk deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi sonuçları:

8 Eylül: Porto 0-2 Manchester City

14 Ekim: Manchester City 2-4 PSG

AEK Atina'nın Şampiyonlar Ligi sonuçları:

8 Eylül: AEK Atina 1-0 LASK

14 Ekim: Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atina

Her iki takım da önceki haftayı mağlubiyetle tamamladı. Etihad'daki karşılaşma, üçüncü haftada yeniden galibiyetle tanışmak isteyen ekipleri karşı karşıya getirecek.

MANCHESTER CITY VE AEK ATINA'NIN SON MAÇLARINDAKİ FORM DURUMU

Manchester City, Premier League'de sezona oldukça etkili bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi, ligde oynadığı ilk yedi karşılaşmayı kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Son lig maçında Ipswich Town'ı 3-2 mağlup eden Maresca'nın öğrencileri, daha önce Liverpool'u deplasmanda 3-0 yenmişti. Manchester City'nin ligdeki başarılı sonuçlarına karşın PSG karşısında dört gol yemesi, Avrupa maçları öncesinde savunma performansını yeniden gündeme getirdi.

AEK Atina da Yunanistan Süper Ligi'nde olumlu bir grafik çiziyor. Marko Nikolic'in öğrencileri, OFI karşısında 3-0 kazanırken Volos deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

MANCHESTER CITY'DE SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

İngiliz temsilcisinde AEK Atina mücadelesi öncesinde sakatlık sorunları dikkat çekiyor.

Antoine Semenyo, Ipswich Town maçında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık sekiz hafta sahalardan uzak kalacak.

Nico O'Reilly'nin sırtındaki problem nedeniyle karşılaşmayı kaçırması beklenirken Erling Haaland'ın durumu belirsizliğini koruyor. Norveçli yıldızın ayak ve ayak bileği bölgesine aldığı darbenin ardından son antrenman performansı değerlendirilecek.

Mateo Kovacic ile Matheus Nunes'in de son karşılaşmada yaşadıkları fiziksel sorunlar nedeniyle durumları takip ediliyor.

AEK ATINA'DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

AEK Atina'da Manchester City karşılaşması öncesinde kaleci Thomas Strakosha'nın sakatlığı öne çıkıyor.

Elindeki kırık nedeniyle forma giyemeyecek olan Arnavut kalecinin yerine Alberto Brignoli'nin görev yapması bekleniyor.

ERLING HAALAND AEK ATINA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, yıldız futbolcunun durumuna ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu.

Haaland'ın Ipswich Town karşılaşmasının ardından yapılan değerlendirmelerde toparlanma belirtileri göstermesi teknik heyeti sevindirdi. Ancak oyuncunun yoğun maç takvimi nedeniyle dinlendirilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Phil Foden.

AEK Atina: Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kairinen, Razvan Marin, Márton Vitális, Barnabas Varga, Luka Jovic.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın hakem görevlendirmesine göre mücadeleyi Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

MANCHESTER CITY - AEK ATINA CANLI TAKİP EKRANI