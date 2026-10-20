Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. İki takım da lig aşamasının ilk iki haftasında galibiyet alamazken, üçüncü maç gününde çıkış arayacak. Estádio do Dragão'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Porto - PSV maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte canlı yayın detayları.

FC Porto - PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları futbolseverlerle buluşuyor. FC Porto, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Avrupa'da ilk iki maçında galibiyet alamayan iki ekip, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, "Porto - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

PORTO - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki FC Porto - PSV Eindhoven maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PORTO - PSV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FC Porto ile PSV Eindhoven arasındaki mücadele, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak.

PORTO'DA HEDEF AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYET

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Portekiz temsilcisi, ilk maçında Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. İkinci haftada Real Betis ile karşılaşan Porto, iki gol bulmasına rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Portekiz liginde başarılı bir performans ortaya koyan Porto, Avrupa'da da aynı çıkışı yakalamayı amaçlıyor. Taraftarı önünde PSV Eindhoven'ı ağırlayacak olan ekip, üçüncü hafta mücadelesinde ilk galibiyetini almak istiyor.

PSV EINDHOVEN'IN HEDEFİ PUAN TABLOSUNDA YÜKSELMEK

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda ekibi, ikinci maçında ise Leipzig'e 1-0 mağlup oldu. İlk iki haftada bir puan toplayan PSV, Porto deplasmanında alacağı sonuçla çıkış yakalamayı hedefliyor.

İki takımın da galibiyete ihtiyaç duyduğu mücadelede, karşılaşmanın temposu ve teknik direktörlerin tercihleri belirleyici olacak.

PORTO - PSV EINDHOVEN MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)